Vordereifel: Effizient zum 4:1

Die SG Vordereifel hat nach der 0:1-Niederlage daheim gegen Liebshausen direkt wieder an die guten Ergebnisse aus den beiden Spielen davor angeknüpft und Ata Sport Urmitz in Laubach mit 4:1 (3:0) geschlagen. Dass es am Ende vielleicht um ein Tor zu hoch war und nicht das beste Spiel der SG in letzter Zeit, interessierte dabei recht wenig. Viel wichtiger: Mit 35 Punkten steht Vordereifel auf Platz acht und kann den Blick weiter nach oben richten. Urmitz auf Tabellenplatz 13 muss dagegen mit 28 Punkten nach unten gucken.