Kaisersesch

Der kurze Wintereinbruch mit reichlich Schnee und dem folgenden Regen am Samstag hat Fußball-Bezirksligist SG Vordereifel zum Start in die restliche Saison einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zumindest in der Hinsicht, dass die SG nicht zu Hause in Laubach auf Rasen gegen den FV Rübenach spielen konnte. Es ging also auf den Kunstrasen nach Kaisersesch – und da machte der FV Rübenach den Vordereifelern einen Strich durch die Rechnung. Die Gäste siegten mit 2:0 (0:0) – vor allem deswegen, weil die Hausherren eine ganze Reihe von Chancen ausließen.