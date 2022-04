Über den Unterhaltungswert von Spielen – vorzugsweise unter Flutlicht – auf der Alm in Gering-Kollig ist ja schon einiges geschrieben worden in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Am Mittwochabend gab es wieder eine Partie, die es in sich hatte. Und die mit der SG Vordereifel einen verdienten 5:1 (2:1)-Sieger hatte. Beim Gastgeber SG Maifeld-Elztal um den ehemaligen Vordereifeler Spieler und Coach Florian Breitbach lief dagegen einiges schief.