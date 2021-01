Oberwesel

Die SG Viertäler Oberwesel hat zwischen den Jahren Nägel mit Köpfen gemacht und den Vertrag mit Trainer Peter Ritter um ein weiteres Jahr verlängert. Ritter wird im Sommer in seine sechste Saison beim Team vom Rhein gehen, das er 2017 von der A-Klasse in die Fußball-Bezirksliga Mitte führte und mit dem er dort nun bereits in der vierten Spielzeit eine starke Rolle spielt. Nach Platz neun, drei und zwei stehen die Oberweseler, die bekanntlich vor dieser Runde mit der Spvgg Viertäler eine Spielgemeinschaft eingegangen sind, auf Rang acht in der durch die Corona-Pandemie unterbrochenen Runde.