Verschieben? Nicht verschieben? Vordereifel gastiert in Oberzissen

Beim Bezirksligisten SV Oberzissen fing mit dem Angebot des Fußballverbands Rheinland, das Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen die SG Vordereifel absagen zu können, am Freitag das große Grübeln an. Verschieben, nicht verschieben und dann wann nachholen? Und außerdem: Ist der Rasenplatz bei dieser Witterung überhaupt bespielbar? In der Hoffnung darauf, dass dem so sein wird, lautete dann am Freitagnachmittag die Devise: spielen.