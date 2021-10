Der FC Cosmos Koblenz möchte seine Siegesserie in der Fußball-Bezirksliga Mitte auch gegen den FV Rheingold Rübenach ausbauen und das Spielfeld als Sieger verlassen. Ob dieses Vorhaben auch dem Verfolger TuS Immendorf gelingt, gilt es abzuwarten. Der TuS ist bei Ata Sport Urmitz zu Gast. Bereits am Freitag trifft die Reserve der SG Mülheim-Kärlich auf den SV Masburg und möchte durch einen Dreier in sichere Gefilde gelangen.