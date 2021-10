Nach dem knapp verlorenen Topspiel in Immendorf (0:1) muss sich der TuS Oberwinter in der Fußball-Bezirksliga Mitte erst mal hinter der Tabellenspitze einreihen. Im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen will die Mannschaft auf der Bandorfer Höhe zurück in die Erfolgsspur finden.