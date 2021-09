Schon nach sechs Spieltagen in der Fußball-Bezirksliga Mitte lässt sich vom Aufeinandertreffen des TuS Immendorf mit dem TuS Oberwinter am Freitagabend (19.30 Uhr) von einem echten Spitzenspiel zweier Titelanwärter sprechen. Die gastgebenden Immendorfer sind als Tabellenführer die einzig noch ungeschlagene Mannschaft in der Bezirksliga. Oberwinter hat mit Thomas Enke den mit bereits acht Treffern überragenden Stürmer in seinen Reihen.