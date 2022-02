TuS Oberwinter steht gleich vor wegweisenden Tagen

Nach fast exakt dreimonatiger Spielpause geht es für den TuS Oberwinter in der Fußball-Bezirksliga Mitte gleich mit einer englischen Woche los. Und die hat es in sich. Nach dem Auftakt beim abstiegsgefährdeten TuS Rheinböllen am Sonntag (15 Uhr) steht am Mittwoch (20 Uhr) das Spitzenspiel gegen Primus FC Cosmos Koblenz auf dem Programm, das im Dezember verlegt worden war. Den Sonntag darauf erwartet die Mannschaft von Trainer Cornel Hirt dann die sechstplatzierte SG Vordereifel Müllenbach auf der Bandorfer Höhe.