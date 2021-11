In der Fußball-Bezirksliga Mitte hat der TuS Oberwinter seinen fünften Sieg in Serie unter Dach und Fach gebracht. Die Elf von Trainer Cornel Hirt setzte sich bei der SG Maifeld-Elztal mit 4:1 (1:0) durch. Die Maifelder bleiben damit im vierten Spiel in Folge ohne Erfolgserlebnis.