TuS Oberwinter siegt in Rheinböllen dank eines Eigentors in der Nachspielzeit

Der TuS Oberwinter hat sich den großen Knalleffekt beim Meisterschaftsauftakt 2022 in der Fußball-Bezirksliga Mitte bis ganz zum Schluss aufgehoben. Beim TuS Rheinböllen kam die Mannschaft von Trainer Cornel Hort in der Nachspielzeit Sekunden vor Schluss noch zum 2:1 (0:0)-Siegtreffer – durch ein Eigentor von Nicolas Klinck, bei dem Laurenz Wassinger ebenfalls beteiligt war. Letzterer hatte in der 67. Minute schon postwendend die Führung der Gastgeber durch Dennis Flesch (65.) ausgeglichen. Die erste Hälfte war hingegen zum Vergessen gewesen. Ein Torschuss für die Gastgeber, keiner aufseiten von Oberwinter. Nach der Pause wurde es dann turbulent. Am Ende räumte Oberwinters Trainer Cornel Hirt ein: „Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen. Es war ein absolut glücklicher Sieg.“