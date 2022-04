In der Fußball-Bezirksliga Mitte setzt der TuS Oberwinter zu einer neuen Serie auf der heimischen Bandorfer Höhe an. Nach mehr als zwei Jahren hatte die Elf von Trainer Cornel Hirt im heimischen Walter-Assenmacher-Stadion mit dem 2:3 gegen den FV Rübenach wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Nun erwartet der TuS am Sonntag (15 Uhr) mit dem SV Masburg einen Abstiegskandidaten und will dem eigenem Publikum wieder einen Sieg liefern.