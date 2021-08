Fußball-Bezirksligist TuS Oberwinter ist mit zwei Siegen erfolgreich in die Saison gestartet. Am Sonntag bei der SG Vordereifel Müllenbach soll nachgelegt werden. Derweil reist der SV Oberzissen eine Woche nach dem dramatischen 3:3-Unentschieden gegen die SG Viertäler Oberwesel zum zweiten Auswärtsspiel der Saison. Auf dem Rasenplatz in Pfalzfeld gastiert der SVO am Sonntagnachmittag bei der SG Hausbay-Pfalzfeld.