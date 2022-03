Binnen vier Tagen ist auch das zweite geplante Heimspiel des TuS Oberwinter in der Fußball-Bezirksliga Mitte abgesetzt worden. Nachdem die SG Viertäler Oberwesel aus Personalmangel am Sonntag den Weg auf die Bandorfer Höhe nicht angetreten hatte, verzichtete nun auch Ata Sport Urmitz auf das für Mittwoch geplante Nachholspiel beim TuS. Am Samstag (17 Uhr) will die Elf von Trainer Cornel Hirt aber wieder ins Ligageschehen eingreifen. Oberwinter ist dann zu Gast bei der SG Hausbay-Pfalzfeld.