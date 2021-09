Am vierten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte geht es für den TuS Oberwinter knapp 90 Kilometer rheinaufwärts. Die SG Viertäler Oberwesel erwartet am heutigen Samstag (17 Uhr) die Elf von Trainer Cornel Hirt, die weiter ungeschlagen bleiben will.