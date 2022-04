Nach der ersten Heimniederlage in der Fußball Bezirksliga Mitte seit September 2019 muss der TuS Oberwinter am Mittwoch (19.30 Uhr) zum Nachholspiel bei der SG Treis-Karden/Müden/Moselkern antreten. Auch die Moselaner mussten am vergangenen Wochenende eine Niederlage hinnehmen und unterlagen der SG Mülheim-Kärlich II klar mit 1:6. Es war die dritte Niederlage in Folge für die Treiser, die derzeit auf Abstiegsrang 16 stehen.