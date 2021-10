Einen interessanten Schlagabtausch haben sich in der Fußball-Bezirksliga Mitte der TuS Oberwinter und der FV Rübenach geboten. Am Ende setzten sich die Oberwinterer mit 5:3 (1:1) beim FVR durch. Für die Rübenacher war es die vierte Niederlage in Serie, die Trainer Benedikt Lauer aber im Vergleich zu den drei verlorenen Spielen zuvor anders einordnete: „Leistung, Wille und Einstellung haben gestimmt. Wir haben nur zu Beginn den zweiten Treffer verpasst und wurden brutal bestraft.“