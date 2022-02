TuS Oberwinter fährt zum Spitzenspiel und will den Titelkampf spannend machen

Am Mittwoch (20 Uhr) kommt es für den TuS Oberwinter in Weißenthurm zum mit Spannung erwarteten Spitzenspiel in der Fußball-Bezirksliga Mitte bei Tabellenführer FC Cosmos Koblenz. Die Partie, die eigentlich für Ende November angesetzt war, wurde auf Bestreben der Koblenzer nach Einführung der 2 G-Regelung abgesetzt. Der Fußballverband Rheinland hatte den Teams freigestellt, Partien zu verlegen, woraufhin der Spielbetrieb bekanntlich zum Erliegen kam. Jetzt kann das Topspiel steigen, und für den TuS bietet sich die Chance, dem Titelaspiranten Nummer eins in Bedrängnis zu bringen.