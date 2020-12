Oberwinter

Zum ersten Heimspiel des Jahres in der Fußball-Bezirksliga auf der Bandorfer Höhe erwartet der TuS Oberwinter am Sonntag (15 Uhr) die SG Elztal. Beide Teams gewannen ihr Auftaktspiel nach der Winterpause. Der TuS setzte sich in einem Geduldsspiel letztlich mit 3:0 beim FC Cosmos Koblenz durch. Elztal griff erst am Mittwochabend ein und gewann das verlegte Heimspiel gegen die SG Müden/Moselkern/ Treis-Karden mit 4:0 – unter den Augen von Oberwinters Trainer Cornel Hirt.