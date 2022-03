Eine klare Angelegenheit war das Nachholspiel in der Fußball-Bezirksliga des TuS Oberwinter gegen Schlusslicht FC Alemannia Plaidt. Auf der Bandorfer Höhe setzte sich der TuS souverän mit 7:0 (3:0) durch. Für die Plaidter war dies die zweite 0:7-Pleite binnen vier Tagen. Nun kommt es für Oberwinter am Sonntag (15 Uhr) zum Topspiel in Bandorf gegen den Tabellenzweiten TuS Immendorf.