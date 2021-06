Nachdem sich der TuS Oberwinter mit seinen Neuzugängen zuletzt speziell in der Offensive verstärkt hat, folgen nun zwei neue Spieler für die Defensive: Christian Hausmann (vom SV Schönenbach/Mittelrhein) und Alexander Meiswinkel (TG Hilgen/ Niederrhein). Beide kommen von einem A-Ligisten, was aber speziell in einem Fall wenig zu sagen hat.