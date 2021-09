Treis-Karden verliert wieder gegen Rübenach

Vier Tage, nachdem man in der zweiten Runde des Rheinlandpokals bereits mit 0:4 den Kürzeren gezogen hatte, unterlag die SG Treis-Karden/Müden/Moselkern in der Fußball-Bezirksliga Mitte dem FV Rübenach erneut – diesmal „nur“ mit 0:1 (0:1) auf dem Müdener Berg. Dabei konnte sich die Heimelf noch bei Keeper Dario Weins bedanken, der die Moselaner mit einem halben Dutzend starker Paraden bis zum Schluss in der Partie hielt. Anlässlich der 50-Jahr-Feier des SV Grün-Weiß Müden wurde die Begegnung auf den Hartplatz auf dem Müdener Berg verlegt.