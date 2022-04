In der Fußball-Bezirksliga Mitte unterlag die SG Treis-Karden/Müden/Moselkern am Freitagabend der SG Maifeld-Elztal knapp mit 0:1 (0:1). Damit blieben die Moselaner bereits zum neunten Mal (!) ohne eigenen Treffer in dieser Spielzeit. Treis-Karden bleibt nach nun 22 Spielen bei 21 Punkten stehen, Maifeld festigte mit dem dritten Sieg in Folge Rang sieben mit nun schon 33 Zählern.