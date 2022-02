In der Fußball-Bezirksliga Mitte haben sich die SG Treis-Karden/Müden/ Moselkern und die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen auf dem Treiser Kunstrasenplatz 0:0 getrennt. Für die Gastgeber war der Zähler schmeichelhaft, da Höhr eine Fülle an Hochkarätern ungenutzt ließ, darunter einen Strafstoß: Jonas Klein scheiterte am überragenden SG-Keeper Dario Weins (68.).