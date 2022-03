Ohne seinen Trainer Jan Wächter muss die SG Treis-Karden/Müden/Moselkern am Freitagabend (20 Uhr) im Heimspiel gegen die SG Maifeld-Elztal auskommen. Wächter ist gesperrt, nachdem er sich am Sonntag über das 0:1 beim 0:3 in Oberzissen aufgeregt hatte (wir berichteten).