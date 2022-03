Die SG Treis-Karden/Moselkern/Müden hat in der Fußball-Bezirksliga Mitte den zweiten wichtigen Sieg in vier Tagen eingefahren: Nach dem 2:1 gegen den Vorletzten SV Masburg schlug Treis-Karden mit der SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach einen weiteren Abstiegskonkurrenten. Durch das 4:1 (2:0) vor 100 Zuschauern in Treis-Karden verbesserten sich die Moselaner auf den fünftletzten Rang, Gast Hausbay rutschte auf den viertletzten Tabellenplatz ab.