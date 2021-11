Treis-Karden ist beim 0:2 zu harmlos

Es war ein gebrauchter Freitagabend für die SG Treis-Karden/Müden/Moselkern in der Fußball-Bezirksliga Mitte im Heimspiel gegen Ata Sport Urmitz. Die Gäste, die erstmals von Franz-Josef Kowalski an der Außenlinie gecoacht wurden, entführten beim 2:0 (1:0) verdient die Punkte an der Mosel. Treis-Karden bleibt mit elf Punkten als Tabellenviertletzter in Keller. Urmitz feierte den ersten Sieg seit dem 12. September, als noch unter der Regie von Spielertrainer Dzenis Ramovic (mittlerweile Trainer beim Koblenzer A-Klässler Anadoluspor) mit 1:0 in Rheinböllen gewonnen wurde.