Für die SG Treis-Karden/Müden/Moselkern kommt es zum Start in der Fußball-Bezirksliga Mitte knüppeldick. Nicht nur, dass der Gegner mit dem Tabellenzweiten TuS Immendorf einer der stärksten der Klasse ist. Nein, der SG fehlen auch noch etliche Akteure beim Gastspiel, das am Freitagabend um 20 Uhr in Immendorf angepfiffen wird.