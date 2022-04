Am Mittwochabend war die SG Treis-Karden/Müden/Moselkern schon bei einem der beiden Schwergewichte der Fußball-Bezirksliga Mitte schon nah an einer Überraschung dran. 0:1 hieß es am Ende Tabellenzweiten in Immendorf. Gegen den Spitzenreiter Cosmos Koblenz führte Treis-Karden nach torloser erster Hälfte sogar mit 2:0, um aber noch 2:5 zu verlieren. Für das Punktekonto hat die SG als nichts getan gegen die Top-Teams, für Selbstvertrauen allerdings schon.