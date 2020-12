Koblenz

Beim Bezirksligisten FC Cosmos Koblenz hat sich in letzter Zeit einiges getan. In der vorigen Spielzeit musste der Verein um den Klassenverbleib bangen. In der aktuellen Spielzeit ist Cosmos ein Kandidat für den Aufstieg. Trainer Thomas Wunderlich und der Unternehmer Remo Rashica sind die entscheidenden Männer, die außerhalb des Platzes die Weichen in Richtung Aufstieg in die Fußball-Rheinlandliga stellen. Übungsleiter Wunderlich sorgt für die sportliche Entwicklung, Rashica kümmert sich um die finanziellen Rahmenbedingungen.