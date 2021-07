Tradition verpflichtet: Am Samstag um 16 Uhr treffen sich die ehemaligen Verbandsliga-Kicker des TuS Argenthal (in Blau mit dem ehemaligen Braunschweiger Zweitliga-Kicker und gebürtigem Ellerner Torsten Sümnich) zu einem Stelldichein. In diesem Jahr wird es aber nicht in Mörschbach, sondern in Liebshausen über die Bühne gehen.