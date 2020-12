Mörschbach

Mit viel Dusel hat die SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen das erste Heimspiel der Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen den Lokalrivalen SG Braunshorn/Hausbay-Pfalzfeld/Bickenbach mit 2:1 (0:1) gewonnen. Die starken Gäste führten zur Halbzeit „nur“ mit 1:0 und waren im zweiten Durchgang durch Konter stets gefährlich. Mörschbach knüpfte nicht an die gute Leistung trotz Niederlage in Oberwinter an, gewann diesmal aber. In Oberwinter hatte Mörschbach in der Schlussphase das 1:2 kassiert, diesmal war es umgekehrt, Yann Müller köpfte in der 88. Minute zum glücklichen 2:1-Sieg ein.