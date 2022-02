Titel rückt für den TuS Oberwinter erst mal in weite Ferne

In vielen Punkten hat die Spitzenbegegnung der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen dem FC Cosmos Koblenz und dem TuS Oberwinter gehalten, was sie im Vorfeld versprochen hatte. Nur aus Oberwinterer Sicht mit dem falschen Ausgang. Die 0:1 (0:1)- Niederlage schmerzt den TuS und rückt die Meisterschaft vorerst in weite Ferne. „Wer soll Cosmos jetzt noch stoppen?“, fragt sich TuS-Trainer Cornel Hirt. Nach dieser Enttäuschung bleibt aber nicht viel Zeit für gramvolle Gedanken. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der TuS die SG Vordereifel Müllenbach auf der Bandorfer Höhe.