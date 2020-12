Cochem

Volles Programm am Wochenende – die besten überkreislichen Fußballmannschaften aus der Region sind mit Ausnahme von Bezirksligist SG Müden (macht „frei“) in Testspielen gefordert, der Bezirksliga-Aufsteiger SV Masburg sogar schon in einem Pflichtspiel (Vorschau auf das Viertelfinale am Sonntag in Niederburg im „alten“ Kreispokal 1 folgt):