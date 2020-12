Oberzissen, Oberwinter

So verheißungsvoll das Debüt des SV Oberzissen in der Fußball-Bezirksliga auch gewesen war (3:1 beim SV Masburg), so ernüchternd gestaltete sich die Heimpremiere gegen den kampfstarken TuS Oberwinter. Vor der stattlichen Kulisse von 270 Zuschauern verlor der Aufsteiger mit 0:2 (0:0) das Rhein/Ahr-Derby, dessen Niveau überschaubar war (Die RZ berichtete).