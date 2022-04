So langsam, aber sicher geht es für den SV Oberzissen in der Fußball-Bezirksliga Mitte in den Saisonendspurt, schließlich sind bereits mehr als zwei Drittel der Saison absolviert. Am Sonntagnachmittag (14.30 Uhr) gastiert der SVO in seinem 26. Saisonspiel bei der Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich.