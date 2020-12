Oberwinter/Oberzissen

Fünf Siege aus fünf Spielen – für den TuS Oberwinter läuft die Saison in der Bezirksliga Mitte bisher nach Plan. Das soll auch am Sonntag beim Gastspiel in Plaidt so sein. Der SV Oberzissen möchte gegen den ambitionierten Tabellenvierten Ata Sport Urmitz um Torjäger Edis Ramovic die ersten Heimpunkte holen.