13 Wochen nach dem letzten Pflichtspiel beim TuS Rheinböllen (0:1) greift der SV Oberzissen am Sonntag (15 Uhr) wieder in den Spielbetrieb der Fußball Bezirksliga Mitte ein. Am ersten Spieltag nach der Winterpause empfängt der SVO mit der SG Braunshorn/Hausbay-Pfalzfeld/Bickenbach einen punktgleichen Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib.