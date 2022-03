Nach einer unfreiwilligen Verschnaufpause am Wochenende aufgrund mehrerer Coronafälle beim Gegner FV Rübenach, der sein Heimspiel somit abgesagt hat, stehen für den SV Oberzissen in der Fußball-Bezirksliga Mitte nun zwei englische Wochen in Folge auf dem Programm. Den Auftakt macht am Mittwochabend (20 Uhr) auf dem heimischen Rasen das Nachholspiel gegen die SG Vordereifel.