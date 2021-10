Am neunten Spieltag in der Bezirksliga Mitte wartet auf den SV Oberzissen ein dicker Brocken. Die Mannschaft von Eike Mund und Sebastian Friedsam gastiert am heutigen Freitagabend (19.30 Uhr) beim Tabellenfünften SpvGG Cochem. Mit sechs Zählern aus den ersten acht Partien und Tabellenrang 16, der derzeit gleichbedeutend mit dem ersten Abstiegsplatz ist, liegt der SVO nach einem nicht ganz einfachen Auftaktprogramm etwas hinter den eigenen Erwartungen zurück.