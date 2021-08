Seit knapp einer Woche befindet sich der SV Oberzissen wieder im Trainingsbetrieb. Am heutigen Freitagabend (19.30 Uhr) bestreitet der Fußball-Bezirksligist nun beim A-Ligisten SG Eich/Nickenich/Kell auch sein erstes Testspiel. Auf dem Eicher Horeb wird erstmals Sebastian Friedsam, der die Nachfolge des langjährigen Erfolgstrainers Tobias Dedenbach angetreten hat und fortan mit Eike Mund ein Trainerduo bildet, in einer Partie in neuer Funktion an der Seitenlinie stehen.