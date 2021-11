Im Hunsrück hat der SV Oberzissen am 16. Spieltag in der Fußball Bezirksliga Mitte eine nicht unverdiente Niederlage hinnehmen müssen. Beim TuS Rheinböllen unterlag die Mannschaft von Eike Mund und Sebastian Friedsam nach einer unterdurchschnittlichen Leistung mit 0:1 (0:1). In der Tabelle liegt sie damit nur noch zwei Zähler vor den Hausherren und drei Punkte vor einem Abstiegsrang.