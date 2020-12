Oberzissen

Keine vier Wochen sind es mehr hin, bis der SV Oberzissen mit einem Gastspiel bei Mitaufsteiger SV Masburg am 6. September erstmals in seiner Vereinsgeschichte ins Abenteuer Fußball-Bezirksliga startet. Nur drei Tage später empfangen die in den vergangenen Jahren sehr heimstarken Oberzissener den TuS Oberwinter.