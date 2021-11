Am 14. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte steht für den SV Oberzissen ein wichtiges Auswärtsspiel auf dem Programm. Im Rhein-Ahr-Duell gastiert der SVO am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) am Pommerhof bei Schlusslicht FC Alemannia Plaidt.