Am 15. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte trifft der SV Oberzissen im Duell zweier Mittelfeldmannschaften auf Ata Sport Urmitz. Mit einem Heimsieg am Sonntag (15 Uhr) könnte der SVO in der Tabelle an den Gästen vorbeiziehen und den nächsten Schritt in Richtung einer sorglosen Winterpause machen.