SV Oberzissen gelingt klarer Testsieg

Trotz eines Rückstands bis zur 34. Minute sorgte die Mannschaft von Eike Mund und Sebastian Friedsam insbesondere im zweiten Spielabschnitt noch für klare Verhältnisse.

„Wir haben gegen einen Gegner gespielt, der sicherlich nicht in Bestbesetzung angetreten ist, weshalb wir das Ergebnis nicht überbewerten sollten. Am Anfang haben wir einiges liegen gelassen, daraufhin aber die Tore schön herausgespielt. Wir haben viel rotiert und ein paar Dinge ausprobiert. Mit Mayen erwartet uns nun ein anderes Kaliber“, meint Mund mit Blick aufs Testspiel am Samstag (15 Uhr) bei Rheinlandligist TuS Mayen.

Torfolge: 1:0 Florian Wassong (17.), 1:1 Lukas Groß (34.), 1:2 Nils Schöning (39.), 1:3 Nicolas Kather (65.), 1:4, 1:5 Jannik Schneider (69., 79.), 1:6 Kather (80.), 1:7 Groß (84.). daf