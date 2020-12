Oberzissen

Es will zu Hause beim SV Oberzissen weiterhin einfach nicht klappen. Am achten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte unterlag der Aufsteiger unglücklich der SG Mörschbach/ Liebshausen/Argenthal aufgrund eines späten Gegentores mit 0:1 (0:0) und kassierte somit die vierte Heimniederlage der Saison. Dabei blieb die Mannschaft um Kapitän Tobias Dahm im dritten Ligaspiel in Serie ohne eigenen Treffer.