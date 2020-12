Oberzissen

Nach einem geglückten Saisonstart, der zwei Auswärtssiege (3:1 bei der SG Masberg und 4:0 bei der SG Braunshorn) und sechs Zähler aus den ersten drei Partien einbrachte, erwartet den Aufsteiger SV Oberzissen am vierten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte ein echter Kracher. Im zweiten Heimspiel der Saison empfängt die Mannschaft von Tobias Dedenbach und Eike Mund am Sonntag (15 Uhr) den FC Cosmos Koblenz, der als heißester Anwärter auf die Meisterschaft gehandelt wird.