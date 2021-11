Im Hunsrück erwartet den SV Oberzissen am 16. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Mit einem Sieg beim Tabellen-15. TuS Rheinböllen am Sonntagnachmittag (15 Uhr) würde sich der SVO von den Gastgebern und somit von den Abstiegsrängen weiter entfernen. Bei einer Niederlage würden die Hausherren dagegen bis auf zwei Zähler an Oberzissen heranrücken.