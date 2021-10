Am achten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte empfängt der SV Oberzissen am Sonntagnachmittag (15 Uhr) den SV Masburg. Mit dem zweiten Saisonsieg würden die Hausherren in der Tabelle an den Gästen, die drei Plätze und zwei Punkte vor dem SVO rangieren, vorbeiziehen und sich etwas Luft zu den Abstiegsrängen verschaffen.